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В Германии продолжаются антивоенные акции

В Германии состоялась антивоенная акция протеста у завода Rheinmetall.

В Германии продолжаются антивоенные акции
© телеграм-канал "Срочно, Сейчас"

Около 60 демонстрантов вышли на пикет у завода оборонной компании Rheinmetall в немецком Целле. Они призывали отказаться от разжигания конфликта на Украине, сообщает BFM.

Предприятие Rheinmetall заявляло, что производит танки для Украины.

Накануне в 70 городах ФРГ тысячи людей участвовали в демонстрациях протеста против поставок вооружений Киеву. Они требовали мирных переговоров и дипломатического урегулирования украинского кризиса. Марши мира были приурочены к западной Пасхе.

Ранее концерн Rheinmetall заявил о получении максимальной выручки на фоне украинского конфликта.

Глава компании заявил, что провел переговоры с Киевом о строительстве завода по производству танков. По его подсчетам, режиму Зеленского нужно от 600 до 800 танков.

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