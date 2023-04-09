В Германии продолжаются антивоенные акции
В Германии состоялась антивоенная акция протеста у завода Rheinmetall.
Около 60 демонстрантов вышли на пикет у завода оборонной компании Rheinmetall в немецком Целле. Они призывали отказаться от разжигания конфликта на Украине, сообщает BFM.
Предприятие Rheinmetall заявляло, что производит танки для Украины.
Накануне в 70 городах ФРГ тысячи людей участвовали в демонстрациях протеста против поставок вооружений Киеву. Они требовали мирных переговоров и дипломатического урегулирования украинского кризиса. Марши мира были приурочены к западной Пасхе.
Ранее концерн Rheinmetall заявил о получении максимальной выручки на фоне украинского конфликта.
Глава компании заявил, что провел переговоры с Киевом о строительстве завода по производству танков. По его подсчетам, режиму Зеленского нужно от 600 до 800 танков.