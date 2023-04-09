Зеленский назвал свой визит в Польшу еще одним шагом к победе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой визит в Польшу еще одним шагом к победе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил власти Польши за поддержку и военную помощь.
Зеленский сообщил, что Украина получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши — 100 «сейчас» и еще 100 «впоследствии». Также страны договорились о поставках самоходных минометов, дополнительных ракет и истребителей МиГ, добавил он.
Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Украина увеличила объем заказа в Польше БТР Rosomak со 100 до 150.
Глава польской группы вооружений Себастьян Хвалек говорил, что Польша отправит Украине Rosomak с различными вариантами вооружения.
Польский БТР Rosomak выпускается на основе базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской компании Patria. В базовой версии он вооружен пушкой 30-миллиметрового калибра.