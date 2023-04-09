Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой визит в Польшу еще одним шагом к победе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Он поблагодарил власти Польши за поддержку и военную помощь.

Зеленский сообщил, что Украина получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши — 100 «сейчас» и еще 100 «впоследствии». Также страны договорились о поставках самоходных минометов, дополнительных ракет и истребителей МиГ, добавил он.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Украина увеличила объем заказа в Польше БТР Rosomak со 100 до 150.

Глава польской группы вооружений Себастьян Хвалек говорил, что Польша отправит Украине Rosomak с различными вариантами вооружения.