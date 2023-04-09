"Если произойдет ускорение дуополии, у нас не будет ни времени, ни средств для финансирования нашей стратегической автономии, и мы станем вассалами, тогда как мы могли бы стать третьим полюсом, если у нас было бы несколько лет для его формирования", - сказал он.



"Мы не должны вступать в логику противостояния блоков. Мы должны избавить нашу модель от рисков, не зависеть от других, сохраняя при этом интеграцию наших цепочек создания стоимости там, где это возможно", - заключил Макрон.