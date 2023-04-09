Европа не должна следовать блоковому мышлению и втягиваться в чужие конфликты, в том числе в контексте разногласий между США и Китаем вокруг статуса Тайваня. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Les Echos, опубликованном в воскресенье.
"Заинтересованы ли мы, европейцы, в ускорении решения тайваньского вопроса? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны быть в роли ведомых в этом вопросе и подстраиваться под американские темпы или китайскую чрезмерную реакцию", - сказал он.
Французский лидер выразил убеждение, что Европе следует прежде всего следовать собственным интересам, а не "приспосабливаться к повестке в других частях света". Макрон считает, что, конкретизировав собственную стратегическую позицию, Европа может быть втянута "в дезорганизацию мира и кризисы", к которым она бы не имела отношения.
"Если произойдет ускорение дуополии, у нас не будет ни времени, ни средств для финансирования нашей стратегической автономии, и мы станем вассалами, тогда как мы могли бы стать третьим полюсом, если у нас было бы несколько лет для его формирования", - сказал он.
"Мы не должны вступать в логику противостояния блоков. Мы должны избавить нашу модель от рисков, не зависеть от других, сохраняя при этом интеграцию наших цепочек создания стоимости там, где это возможно", - заключил Макрон.