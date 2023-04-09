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Президент Грузии предложила переделать мемориал воинов ВОВ в Тбилиси

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с инициативой переделать тбилисский мемориал воинов Великой Отечественной войны в парк «всех борцов за независимость этой страны». Об этом сообщает ТАСС.

Президент Грузии предложила переделать мемориал воинов ВОВ в Тбилиси
© globallookpress.com

Речь идет о Мемориале в парке Ваке. Там расположена Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь. Мемориал был возведен в 1970-х годах.

«Он должен быть переделан таким образом, чтобы вместе со Второй мировой войной он объединял все наши битвы, всех тех людей, которые боролись за независимость этой страны», - сказала Зурабишвили.

Она выступила в воскресенье в Тбилиси, на церемонии по случаю 9 апреля 1989 года. Тогда местные власти разогнали митинг за выход Грузии из состава СССР.

Зурабишвили пожаловалась, что уже несколько лет пишет обращения мэру Тифлиса с пожеланием переделать мемориал в парке Ваке, посвященный воинам Великой Отечественной войны. Пока передел не осуществлен, но она «не теряет надежды».

Ранее Зурабишвили выступила в парламенте с обращением к народу, вызвав жесткую негативную реакцию правящей партии.

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