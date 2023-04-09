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39 минут назад

Макрон считает, что Европа не должна зависеть от экстерриториальности доллара

ТАССиещё 1

Европа в последние годы стала больше зависеть от США, однако она должна усиливать свою стратегическую автономию и не зависеть от экстерриториальности доллара. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Les Echos, опубликованном в воскресенье.

Макрон призвал уменьшить зависимость от доллара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сражения, которые предстоит вести сегодня, заключаются, с одной стороны, в ускорении нашей стратегической автономии, а с другой стороны, - в обеспечении финансирования наших экономик. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы настаивать на одном моменте: мы не должны зависеть от экстерриториальности доллара", - сказал он.

"Мы, безусловно, увеличили нашу зависимость от Соединенных Штатов в области энергетики, но в логике диверсификации, потому что мы слишком зависели от российского газа. Сегодня - это факт, что мы больше зависим от США, Катара и других", - рассказал президент, выразив мнение, что такая диверсификация "была необходима".

Названа роковая ошибка Макрона на посту президента Франции

В то же время, по его мнению, в Европе "была выиграна идеологическая битва" за наращивание стратегической автономии континента. Он пообещал, что у ЕС будет свой аналог американского Акта о снижении инфляции в США (IRA), а ключ к снижению зависимости от Штатов он видит в усилении оборонной промышленности и согласовании единых стандартов между европейскими странами. По его словам, в силу отсутствия добычи ископаемого топлива в Европе в ближайшие 10-15 лет будет вестись активная работа в сферах атомной энергетики, возобновляемых источников энергии и экономии энергии.

В мире,Эмманюэль Макрон,ЕС,
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