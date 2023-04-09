«Моссад» опроверг данные о своей причастности к массовым протестам в Израиле

«Моссад» опроверг данные разведки США о своей причастности к организации массовых протестов в Израиле. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильскую разведслужбу.

«Моссад» и его высокопоставленные чиновники не поощряли и не поощряют своих сотрудников к участию в антиправительственных демонстрациях или каких-либо других политических демонстрациях и мероприятиях. «Моссад» не организовывал протесты», — сказано в опровержении.

Ранее газета New York Times сообщила, что располагает документами, утекшими из Пентагона. Они содержат информацию о прямом вмешательстве израильских разведчиков в политическую ситуацию.

В секретной сводке говорится, что высокопоставленные чиновники разведслужбы поощряли общенациональные протесты против судебной реформы среди сотрудников и израильской общественности.

В документах утверждается, что данные о действиях «Моссада» предоставлены при помощи радиотехнической разведки SIGINT. Это разведывательная информация, полученная при взломе систем связи иностранных государств.

Документы отмечены грифом «совершенно секретно», они предназначались только для распространения в сети американских спецслужб.

Глава «Моссада» Дэвид Барнеа был назначен Нетаньяху и публично хранил молчание по поводу ситуации вокруг судебной реформы. По данным New York Times Барнеа дал разрешение подчиненным участвовать в протестах после консультации с генеральным прокурором Израиля. При этом им было запрещено идентифицировать себя.