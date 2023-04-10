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27 минут назад

КНДР четвертый день не отвечает на звонки по линиям связи с Южной Кореей

ТАССиещё 1

Представители КНДР четвертый день подряд не отвечают на утренние звонки по межкорейским линиям связи. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

КНДР не отвечает на звонки Южной Кореи по военной линии связи
Фото: ТАССТАСС

По его данным, представители Пхеньяна не отреагировали на утренние звонки по военной линии и по линии межкорейского офиса связи. Стороны созваниваются дважды в день. В отличие от военной линии связь через межкорейский офис по выходным не поддерживается.

КНДР по неизвестной причине перестала отвечать на звонки из Сеула в пятницу. Власти Республики Корея не исключали, что это могло быть связано с техническими проблемами на стороне КНДР. В июне 2022 года Пхеньян перестал выходить на связь, как предполагается, из-за неисправностей, вызванных сильными дождями.

Часть экспертов полагает, что КНДР таким образом выражает протест против учений США и Республики Корея, а также против политического давления Сеула по проблеме прав человека в народной республике.

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