В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Сигнал тревоги звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.