В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Сигнал тревоги звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.