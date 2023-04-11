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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
© globallookpress.com

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Сигнал тревоги звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

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