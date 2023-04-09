В Англии началась забастовка интернов

Из-за забастовки врачей-интернов сотни тысяч операций и медицинских приемов могут быть отменены в Англии. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителей Национальной службы здравоохранения страны.

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Отмечается, что медики проведут забастовку с 11 по 14 апреля после пасхальных выходных. По данным специалистов, она может затронуть свыше 250 тысяч операций и приемов.