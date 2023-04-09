Четырехэтажный многоквартирный дом обрушился в центре Марселя в воскресенье ночью. Пока известно о 6 раненых. Возникший пожар помешал спасателям искать других пострадавших. Городские власти уверены, что «будут жертвы», сообщает BFMTV.

Здание обрушилось на улице Тиволи, 17 в 5-м округе Марселя. Сегодня утром мэр Бенуа Паян провел брифинг для прессы. Он сказал, что госпитализированы 6 пострадавших, 5 из них потребовалась неотложная помощь. Под завалами могут находиться погибшие.

«Мы должны быть готовы к тому, что в этой ужасной трагедии будут жертвы», — сказал мэр.

Он уточнил, что крупный пожар, вспыхнувший после обрушения, сейчас не позволяет спасателям и кинологической бригаде искать выживших под завалами дома.