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Четырехэтажный многоквартирный дом обрушился в центре Марселя

Четырехэтажный многоквартирный дом обрушился в центре Марселя в воскресенье ночью. Пока известно о 6 раненых. Возникший пожар помешал спасателям искать других пострадавших. Городские власти уверены, что «будут жертвы», сообщает BFMTV.

Здание обрушилось на улице Тиволи, 17 в 5-м округе Марселя. Сегодня утром мэр Бенуа Паян провел брифинг для прессы. Он сказал, что госпитализированы 6 пострадавших, 5 из них потребовалась неотложная помощь. Под завалами могут находиться погибшие.

«Мы должны быть готовы к тому, что в этой ужасной трагедии будут жертвы», — сказал мэр.

Он уточнил, что крупный пожар, вспыхнувший после обрушения, сейчас не позволяет спасателям и кинологической бригаде искать выживших под завалами дома.

Из соседних зданий эвакуировали 80 человек. Количество жильцов, находившихся в доме, обрушившемся посреди ночи, остается неизвестным.

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