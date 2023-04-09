В Ливане заявили о непричастности к ударам по Израилю

Премьер: результаты расследования указывают на непричастность Ливана к ударам по Израилю
Результаты предварительного расследования, организованного в связи с запуском ракет по Израилю с территории Ливана, свидетельствуют, что ливанские власти к этому непричастны. Об этом сообщает в эфире «Аль-Хадас» назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати.
«Предварительное расследование военных указывает, что сторона, выпустившая ракеты по территории Израиля, не является ливанской», — пояснил ливанский премьер.
Другие данные из этого расследования пока не приводятся, следственные действия еще продолжаются.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал готовиться к любым ответным мерам после обстрела из Ливана.
До этого израильские СМИ сообщили, что север Израиля подвергся ракетным атакам со стороны Ливана. Армия обороны Израиля сообщила, что по стране было выпущено по меньшей мере 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой ПВО, пять упали на израильской территории.