Зеленский посетит Германию впервые с начала спецоперации на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в мае может лично посетить Германию впервые с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщила немецкая газета Bild am Sonntag.

По данным издания, в мае Зеленский может приехать на церемонию награждения премией Карла Великого. Ее проводят ежегодно в немецком Ахене. Удостаиваются этой премии лица и организации, внесшие вклад в объединение Европы.