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Зеленский посетит Германию впервые с начала спецоперации на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский в мае может лично посетить Германию впервые с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщила немецкая газета Bild am Sonntag.

Зеленский посетит Германию впервые с начала спецоперации на Украине
© globallookpress.com

По данным издания, в мае Зеленский может приехать на церемонию награждения премией Карла Великого. Ее проводят ежегодно в немецком Ахене. Удостаиваются этой премии лица и организации, внесшие вклад в объединение Европы.

Bild am Sonntag также пишет, что церемонию может посетить и канцлер Германии Олаф Шольц.

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