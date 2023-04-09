СМИ узнали о готовящемся визите Зеленского в Германию

Украинский лидер Владимир Зеленский в мае может лично посетить Германию, что произойдет впервые с начала спецоперации России на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Bild am Sonntag.

По данным материала, Зеленский может посетить церемонию в немецком городе Ахен. Там его, возможно, могут наградить премией Карла Великого. Каждый год эта премия присуждается за привнесенный вклад в объединение Европы.

В своем материале газета ссылается на правительственные круги Германии. Они говорят, что немецкий канцлер Олаф Шольц планирует произнести речь на этой церемонии.

Визит Зеленского в Ахен указывается как предположительная информация. Но если это произойдет, то это станет первым визитом украинского лидера в ФРГ с начала спецоперации России на Украине.