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Guardian: женщинам без хиджаба запретят ходить в метро Тегерана

Женщинам без хиджаба запретят ходить в метро Тегерана, сообщает The Guardian. По данным издания, в тегеранском метро будут созданы группы по обеспечению ношения хиджаба.

Guardian: женщинам без хиджаба запретят ходить в метро Тегерана
© Reuters

Без него их не будут пускать в метрополитен. Многие иранские женщины, особенно в городских центрах, отказываются соблюдать правила ношения этого предмета одежды.

Ранее представители радикального исламистского движения "Талибан" (организация запрещена в России) предписали всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола. Согласно сообщению, работу сотрудниц поручено приостановить "до дальнейшего уведомления".

21 декабря в Афганистане девушек перестали пускать в университеты. 20 декабря в Афганистане ввели закон, запрещающий женщинам получать высшее образование.

Так, согласно указу, студенткам запрещено поступать в частные и государственные университеты.

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