Камеры для выявления женщин без хиджабов установят в Иране

В Иране начали устанавливать камеры для выявления женщин, которые не носят хиджабы.

Об установке камер заявили в МВД Ирана. Как объяснили в министерстве, данная мера призвана предотвратить напряженность в обществе и конфликты между гражданами на почве нарушения норм поведения. Нарушительницам будут присылать уведомления с «предупреждением о последствиях», пишет Reuters.