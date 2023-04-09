Камеры для выявления женщин без хиджабов установят в Иране

В Иране начали устанавливать камеры для выявления женщин, которые не носят хиджабы.
Об установке камер заявили в МВД Ирана. Как объяснили в министерстве, данная мера призвана предотвратить напряженность в обществе и конфликты между гражданами на почве нарушения норм поведения. Нарушительницам будут присылать уведомления с «предупреждением о последствиях», пишет Reuters.
Вопросами ношения хиджабов ранее занималась полиция нравов, упраздненная в 2022 году после массовых протестов, вызванных гибелью девушки, задержанной из-за неправильно надетого головного убора.
Ранее в Иране произошло несколько случаев массового отравления школьниц предположительно противниками женского образования. Духовный лидер Республики Али Хаменеи пообещал наказать виновных.