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Камеры для выявления женщин без хиджабов начали устанавливать в Иране

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В Иране начали устанавливать камеры для выявления женщин, которые не носят хиджабы.

Камеры для выявления женщин без хиджабов установят в Иране
© globallookpress.com

Об установке камер заявили в МВД Ирана. Как объяснили в министерстве, данная мера призвана предотвратить напряженность в обществе и конфликты между гражданами на почве нарушения норм поведения. Нарушительницам будут присылать уведомления с «предупреждением о последствиях», пишет Reuters.

Вопросами ношения хиджабов ранее занималась полиция нравов, упраздненная в 2022 году после массовых протестов, вызванных гибелью девушки, задержанной из-за неправильно надетого головного убора.

Ранее в Иране произошло несколько случаев массового отравления школьниц предположительно противниками женского образования. Духовный лидер Республики Али Хаменеи пообещал наказать виновных.

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