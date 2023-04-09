Во Франции высмеяли визит фон дер Ляйен в КНР

Руководство Китая намеренно не обратило никакого внимания на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая сопровождала президента Франции Эммануэля Макрона в ходе его визита в Китай. Такое заявление сделал французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо , передает РИА Новости со ссылкой на его страницу в Twitter.

«Ноль приема, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров!» — написал он, добавив, что фон дер Ляйен была оскорблена таким отношением к своей персоне.

До этого издание Politico сообщило, что главе Европейской комиссии в ходе визита в КНР был оказан холодный прием, в то время как президента Франции приняли очень радушно. Фон дер Ляйен сопроводила министр экологии Китая, хотя ранг главы Европейской комиссии предполагает встречу с более высокопоставленным лицом КНР. Кроме того, Эммануэль Макрон часто встречался с лидером Китая Си Цзиньпином, в то время как фон дер Ляйен всячески избегали. Издание напоминает, что глава Европейской комиссии известна своей антикитайской риторикой.