В Букингемском дворце раскрыли новые детали коронации Карла III

Маршрут коронационной процедуры Карла III будет короче, чем у его матери Елизаветы II, об этом сообщила канцелярия монарха, пишет ТАСС.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Букингемском дворце раскрыли новые детали церемонии — в день коронации используют внедренные кареты. Карл III и его супруга Камилла проделают путь в составе экипажа, который был впервые использован Елизаветой II для поездки в парламент для выступления с тронной речью в 2014 году. На нем они приедут из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство.

После церемонии обратный путь проедут в золоченой карете, построенной еще в 1762 году.

Карл III стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.