Mail on Sunday: Карл III конфликтует с Церковью Англии по вопросу коронации

Король Великобритании Карл III конфликтует с Церковью Англии по причине своего желания нарушить древнюю традицию церемонии коронации британских монархов, сообщает газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Алексей Витвицкий / РИА Новости

Отмечается, что король настаивает на том, чтобы на церемонии присутствовали представители других религий.

«Монарху сказали, что его стремление к разнообразной церемонии, включая участие нехристиан, рискует столкнуться с многовековым каноническим правом, которое запрещает мусульманским, индуистским, еврейским и другим религиозным лидерам читать молитвы во время службы», — говорится в материале.

По данным газеты, из-за этого спора была отложена публикация регламента коронации.

В Букингемском дворце это отрицают.