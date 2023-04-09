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9 апреля

Mail on Sunday: Карл III конфликтует с Церковью Англии по вопросу коронации

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Король Великобритании Карл III конфликтует с Церковью Англии по причине своего желания нарушить древнюю традицию церемонии коронации британских монархов, сообщает газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники.

Mail on Sunday: Карл III конфликтует с Церковью Англии по вопросу коронации
Фото: Алексей Витвицкий / РИА НовостиАлексей Витвицкий / РИА Новости

Отмечается, что король настаивает на том, чтобы на церемонии присутствовали представители других религий.

«Монарху сказали, что его стремление к разнообразной церемонии, включая участие нехристиан, рискует столкнуться с многовековым каноническим правом, которое запрещает мусульманским, индуистским, еврейским и другим религиозным лидерам читать молитвы во время службы», — говорится в материале.

По данным газеты, из-за этого спора была отложена публикация регламента коронации.

В Букингемском дворце это отрицают.

Ранее сообщалось, что коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года.

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