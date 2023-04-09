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22 минуты назад

Чехия впервые обозначит Россию и Китай в качестве угроз своей безопасности

Елена Прошина

Чехия собирается придать России и Китаю статус угроз своей безопасности в главных стратегических документах страны. До этого все подобные документы имели размытые формулировки, не называя государства напрямую. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на ответственного сотрудника Министерства обороны Яна Иреша, пишет РИА Новости.

Чехия впервые обозначит Россию и Китай в качестве угроз своей безопасности
Фото: EPAEPA

В сообщении уточняется, что до сих пор два основных документа политики безопасности и обороны Чехии — «Стратегия безопасности» и «Стратегия обороны» — включали формулировки общего характера, не называя государства напрямую. Теперь Чехия намерена указать в качестве угроз своей безопасности Россию и Китай.

Сотрудники Министерства обороны и Министерства иностранных дел Чехии в данный момент дорабатывают документы, которые определят цели, амбиции и позиции Чехии в области обороны и безопасности. При этом одной из самых больших угроз наравне с Россией и Китаем будет назван терроризм, уточнил Иреш. Он возглавляет отдел оборонной политики и стратегии Министерства обороны и занимается обновлением документов в военной сфере.

Иреш подчеркнул, что нынешние версии документов устарели и нуждаются в конкретизации внешних угроз безопасности Чехии.

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