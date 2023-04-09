Чехия впервые обозначит Россию и Китай в качестве угроз своей безопасности

Чехия собирается придать России и Китаю статус угроз своей безопасности в главных стратегических документах страны. До этого все подобные документы имели размытые формулировки, не называя государства напрямую. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на ответственного сотрудника Министерства обороны Яна Иреша, пишет РИА Новости.

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В сообщении уточняется, что до сих пор два основных документа политики безопасности и обороны Чехии — «Стратегия безопасности» и «Стратегия обороны» — включали формулировки общего характера, не называя государства напрямую. Теперь Чехия намерена указать в качестве угроз своей безопасности Россию и Китай.

Сотрудники Министерства обороны и Министерства иностранных дел Чехии в данный момент дорабатывают документы, которые определят цели, амбиции и позиции Чехии в области обороны и безопасности. При этом одной из самых больших угроз наравне с Россией и Китаем будет назван терроризм, уточнил Иреш. Он возглавляет отдел оборонной политики и стратегии Министерства обороны и занимается обновлением документов в военной сфере.