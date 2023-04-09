Минсельхоз Венгрии заявил об ужесточении контроля зерна с Украины
Венгрия ужесточает контроль масличных культур и зерна, поступающих в страну из Украины, и предлагает вернуть пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы защитить местные аграрии от демпинговых цен на зерно. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает РИА Новости.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что государства Центральной Европы на саммите Европейского союза под руководством Польши приняли решение «защищать фермеров от украинского зернового демпинга».
«Мы вводим новые меры по сдерживанию украинского зернового демпинга!» — указал Надь. Он пояснил, что Венгрия выступает за внедрение Электронной системы проверки движения грузов, перевозящих украинские масличные и зерновые культуры. Страны Центральной Европы настаивают на возвращении таможенных пошлин и количественных ограничений на группу товаров из Украины, даже если это будет временная мера. Также предлагается усилить контроль за поступающей из Украины продукцией и обратить особое внимание на транзитные поставки, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита партии действительно покидают страну.
Надь подчеркнул, что введенные первоначально Брюсселем меры по поддержке Украины в сельскохозяйственной сфере были «ошибочными», и теперь Министерство сельского хозяйства Венгрии вынуждено решать некоторые рыночные трудности для защиты местных аграриев.