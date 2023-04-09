Минсельхоз Венгрии заявил об ужесточении контроля зерна с Украины

«Мы вводим новые меры по сдерживанию украинского зернового демпинга!» — указал Надь. Он пояснил, что Венгрия выступает за внедрение Электронной системы проверки движения грузов, перевозящих украинские масличные и зерновые культуры. Страны Центральной Европы настаивают на возвращении таможенных пошлин и количественных ограничений на группу товаров из Украины, даже если это будет временная мера. Также предлагается усилить контроль за поступающей из Украины продукцией и обратить особое внимание на транзитные поставки, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита партии действительно покидают страну.