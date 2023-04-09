Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации

Король Великобритании Карл III и духовенство Церкви Англии пока не сошлись во мнениях по поводу организации церемонии коронации. Монарх хочет, чтобы представители других вероисповеданий принимали более активное участие в процессе, однако это будет нарушением тысячелетней национальной традиции. Об этом пишет газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники, передает ТАСС.
Издание уточняет, что Карл III настаивает на проведении «более разнообразной» коронации, в которой индуисты, мусульмане и иудеи смогли бы зачитать свои молитвы в ходе торжественной церемонии наравне с христианами. Церковь Англии пока категорически против. The Mail on Sunday пишет, что в результате этих разногласий было решено перенести публикацию регламента коронации. При этом до церемонии осталось всего четыре недели.
Газета уточнила, что позиция Карла III подтверждает произнесенные им около 30 лет назад слова о том, что он хочет выступить защитником всех религий, а не только англиканства. При этом все английские монархи на протяжении почти 500 лет со времен короля Генриха VII носили титул защитника веры, под которой подразумевается Церковь Англии.