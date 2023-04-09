$79.50+0.1487.10+0.37
13 минут назад

Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации

Елена Прошина

Король Великобритании Карл III и духовенство Церкви Англии пока не сошлись во мнениях по поводу организации церемонии коронации. Монарх хочет, чтобы представители других вероисповеданий принимали более активное участие в процессе, однако это будет нарушением тысячелетней национальной традиции. Об этом пишет газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации
Фото: ТАССТАСС

Издание уточняет, что Карл III настаивает на проведении «более разнообразной» коронации, в которой индуисты, мусульмане и иудеи смогли бы зачитать свои молитвы в ходе торжественной церемонии наравне с христианами. Церковь Англии пока категорически против. The Mail on Sunday пишет, что в результате этих разногласий было решено перенести публикацию регламента коронации. При этом до церемонии осталось всего четыре недели.

Газета уточнила, что позиция Карла III подтверждает произнесенные им около 30 лет назад слова о том, что он хочет выступить защитником всех религий, а не только англиканства. При этом все английские монархи на протяжении почти 500 лет со времен короля Генриха VII носили титул защитника веры, под которой подразумевается Церковь Англии.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий