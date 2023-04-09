Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации

Король Великобритании Карл III и духовенство Церкви Англии пока не сошлись во мнениях по поводу организации церемонии коронации. Монарх хочет, чтобы представители других вероисповеданий принимали более активное участие в процессе, однако это будет нарушением тысячелетней национальной традиции. Об этом пишет газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники, передает ТАСС.

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Издание уточняет, что Карл III настаивает на проведении «более разнообразной» коронации, в которой индуисты, мусульмане и иудеи смогли бы зачитать свои молитвы в ходе торжественной церемонии наравне с христианами. Церковь Англии пока категорически против. The Mail on Sunday пишет, что в результате этих разногласий было решено перенести публикацию регламента коронации. При этом до церемонии осталось всего четыре недели.