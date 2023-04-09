Анонсирована встреча Сунака и Байдена

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится с президентом США Джо Байденом в Белфасте 11 апреля. Об этом пишет Daily Mail.

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Канцелярия на Даунинг-стрит, 10 анонсировала, что визит американского лидера приурочен к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения, которое положило конец многолетнему вооруженному противостоянию в Северной Ирландии.

Отмечается, что Сунак поприветствует Байдена, когда он сойдет с борта Air Force One во вторник вечером.