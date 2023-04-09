Герцог заверил Эрдогана, что Израиль сохраняет статус-кво в Иерусалиме

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе беседе с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заверил, что Израиль сохраняет статус-кво вокруг святынь на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию главы Израиля по итогам телефонного разговора глав Израиля и Турции.

В сообщении уточняется, что беседа была инициирована Турцией, Эрдоган выразил обеспокоенность безопасностью святынь в Иерусалиме на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Герцог заверил своего турецкого коллегу, что Израиль «твердо привержен» сохранению статуса-кво в священных местах, в особенности на Храмовой горе.

Газета The Jerusalem Post между тем сообщила, что сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. В публикации отмечается, что полиция может применить силу для их разгона. Сотрудники правоохранительных органов уже вошли на территорию комплекса, в котором расположена мечеть.

Начальник полиции иерусалимского округа в Twitter указал, что они намерены приложить все усилия, чтобы сохранить мир и безопасность на Храмовой горе.