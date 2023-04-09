$79.50+0.1487.10+0.37

Герцог заверил Эрдогана, что Израиль сохраняет статус-кво в Иерусалиме

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе беседе с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заверил, что Израиль сохраняет статус-кво вокруг святынь на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию главы Израиля по итогам телефонного разговора глав Израиля и Турции.

Герцог заверил Эрдогана, что Израиль сохраняет статус-кво в Иерусалиме
© ТАСС

В сообщении уточняется, что беседа была инициирована Турцией, Эрдоган выразил обеспокоенность безопасностью святынь в Иерусалиме на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Герцог заверил своего турецкого коллегу, что Израиль «твердо привержен» сохранению статуса-кво в священных местах, в особенности на Храмовой горе.

Газета The Jerusalem Post между тем сообщила, что сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. В публикации отмечается, что полиция может применить силу для их разгона. Сотрудники правоохранительных органов уже вошли на территорию комплекса, в котором расположена мечеть.

Начальник полиции иерусалимского округа в Twitter указал, что они намерены приложить все усилия, чтобы сохранить мир и безопасность на Храмовой горе.

«Мы будем действовать с оперативной готовностью и высокой бдительностью, чтобы верующие могли безопасно и мирно исполнить свой религиозный долг», — подчеркнул он.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий