Митрополит Киевский рассказал об отказе от российского гражданства

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что на данный момент имеет лишь украинское гражданство, а от российского ранее отказался. Об этом сообщается на сайте церкви.

Фото: сайт УП сайт УП

«Хотел бы сразу заявить, что не считаю себя гражданином России... Российского паспорта у меня нет. Я считаю себя гражданином только Украины», — говорится в заявлении Онуфрия.

Как рассказал митрополит, родившийся в Черновицкой области, в молодости он не смог поступить в Одесскую духовную семинарию, поэтому поехал в город Сергиев-Посад, где окончил Московскую духовную семинарию, а затем и духовную академию. Он провел 19 лет в Троице-Сергиевой лавре.

После распада Советского Союза Онуфрий взял украинский паспорт. При этом, по его словам, российское гражданство автоматически продолжилось, но он им не пользовался, оно тогда «не имело никакого значения», поскольку между Украиной и Россией были хорошие отношения. Однако, утверждает он, после начала ухудшения отношений между Москвой и Киевом он отказался от российского гражданства.

Ранее в УПЦ опровергли наличие гражданства России у митрополита Киевского Онуфрия и других архиереев. Там отметили, что Онуфрий является гражданином Украины с рождения и другого гражданства не имеет.