Зеленский: Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По словам Зеленского, Киев договорился с Варшавой по поводу поставок на Украину 200 бронемашин Rosomak - 100 "сейчас" и еще 100 "впоследствии", а также по поводу самоходных минометов, дополнительных ракет и истребителей МиГ. Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Украина увеличила объем заказа в Польше БТР Rosomak со 100 до 150. Зеленский посетил Варшаву 5 апреля. Как заявлял замглавы офиса президента Игорь Жовква, главной темой его визита стала "оборонная поддержка" Украины. Глава польской группы вооружений Себастьян Хвалек также говорил, что Польша отправит Украине Rosomak с различными вариантами вооружения. Польский БТР Rosomak выпускается на основе базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской компании Patria. В базовой версии он вооружен пушкой 30-миллиметрового калибра.