Зеленский: Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров

Зеленский: Польша предоставит Украине 200 бронетранспортеров Rosomak
Украина получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши, а также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, есть новые договоренности по поводу поставок более сотни машин БМП. Зеленский заявил, что Польша поставит 100 бронетранспортеров Rosomak сейчас, и «100 впоследствии». Также, по словам украинского президента, будут предоставлены самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи, передает РИА «Новости».
Польский БТР Rosomak – колесный бронетранспортер, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он вооружен пушкой калибра 30 миллиметров.
Ранее Польша передала Украине четыре истребителя МиГ-29.