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Зеленский: Польша предоставит Украине 200 бронетранспортеров Rosomak

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Украина получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши, а также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский: Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров
© globallookpress.com

По его словам, есть новые договоренности по поводу поставок более сотни машин БМП. Зеленский заявил, что Польша поставит 100 бронетранспортеров Rosomak сейчас, и «100 впоследствии». Также, по словам украинского президента, будут предоставлены самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи, передает РИА «Новости».

Польский БТР Rosomak – колесный бронетранспортер, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он вооружен пушкой калибра 30 миллиметров.

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Ранее Польша передала Украине четыре истребителя МиГ-29.

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