Зеленский: Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров

По его словам, есть новые договоренности по поводу поставок более сотни машин БМП. Зеленский заявил, что Польша поставит 100 бронетранспортеров Rosomak сейчас, и «100 впоследствии». Также, по словам украинского президента, будут предоставлены самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи, передает РИА «Новости».