В Израиле прошли массовые акции протеста оппозиции, несмотря на обострение обстановки

Израильская оппозиция вновь провела в субботу вечером массовые акции протеста против судебной реформы, несмотря на обострение обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Крупнейшая демонстрация по традиции прошла возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве.

Организаторы решили не отказываться от проведения акции, невзирая на обстрелы израильской территории из сектора Газа и Ливана, осуществленные ранее на этой неделе, и несмотря на серию терактов, последний из которых был совершен в Тель-Авиве в пятницу вечером. При этом формат манифестации изменился: митинг начался с минуты молчания в память о жертвах террора, а от музыкального сопровождения решили отказаться. Кроме того, был отменен большой марш по улицам Тель-Авива, который планировался после основного митинга.

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В ходе демонстрации десятки тысяч ее участников скандировали привычные лозунги в защиту демократии, размахивали израильскими флагами и критиковали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его кабинет за предложенный проект судебной реформы. Кроме того, митингующие упрекали правительство в неспособности стабилизировать ситуацию в сфере безопасности и обеспечить гражданам Израиля мирную жизнь.

Массовые акции протеста оппозиции проходят в стране уже 14-ю неделю подряд. Как утверждает 13-й канал израильского телевидения, крупнейший митинг в Тель-Авиве собрал порядка 130 тысяч участников. Помимо этого, демонстрации состоялись во многих других городах, включая Иерусалим и Хайфу.

Судебная реформа и протесты

Правительство во главе с Нетаньяху было сформировано в Израиле в конце 2022 года. В его состав, помимо правой партии "Ликуд" самого премьера, вошли ультраправые и ортодоксальные религиозные силы. Одним из первых резонансных проектов кабмина стал план судебной реформы, представленный в январе. Он, в частности, предполагает ограничение полномочий Верховного суда Израиля и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей.

Этот проект сразу же вызвал массовые протесты либеральной оппозиции. По мнению противников реформы, она подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает на том, что эти преобразования уравновесят полномочия всех ветвей власти и сделают политическую систему страны более демократичной.

26 марта премьер отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта, который публично высказался за приостановку судебной реформы. Это решение вызвало новую волну массовых стихийных протестов по всей стране, а профсоюзы объявили всеобщую забастовку.