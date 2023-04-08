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48 минут назад

The Hill сообщил о разногласиях США и Европы по поводу КНР

Майк Габриелян

Между США и Европой усиливаются разногласия по поводу отношений с Китаем. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщили о разногласиях США и Европы по поводу Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Газета напоминает о недавних «дуэльных» встречах в верхах. Одновременно французский президент побывал с визитом в Пекине, а глава администрации Тайваня отправилась в США.

По мнению издания, итоги встреч подчеркивают разрыв между США и Европой в вопросе отношений с Китаем.

«Администрация Байдена и американские законодатели (республиканцы и демократы) видят Си как человека, который хочет переформатировать мир согласно авторитарной китайской модели. Однако европейские лидеры не столь едины в отношении тесных связей с Пекином. Они видят в них не только риски, но и преимущества», - пишет The Hill.

Более того, Берлин и Париж уверены, что взаимодействие с Китаем может разрешить украинский кризис.

Журналисты также подметили, что Макрона в Пекине сопровождали десятки бизнесменов и представителей деловой элиты. Это говорит о заинтересованности Франции в экономических связях с Китаем.

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В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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