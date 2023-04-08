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Новым составом правительства Эстонии продолжит руководить Кая Каллас

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Члены правящей коалиции Эстонии в составе Партии реформ, партии "Ээсти 200" и Социал-демократической партии подписали в субботу коалиционное соглашение, распределив посты в новом правительстве. Как сообщил портал эстонского гостелерадио ERR, во главе кабинета останется Кая Каллас.

Новым составом правительства Эстонии продолжит руководить Кая Каллас
© globallookpress.com

"Коалиционный договор стал компромиссом по итогам напряженных переговоров. Премьер Каллас продолжит руководить правительством", - приводятся в сообщении слова председателя Социал-демократической партии Эстонии Лаури Ляэнеметса.

После подписи этой партии коалиционный договор обрел силу.

Министерские посты распределились пропорционально мандатам, полученным партиями на мартовских выборах в Рийгикогу (парламент). Партия реформ, кроме должности главы кабмина, получит шесть мест в правительстве, социал-демократы и "Эстония 200" - по три министерских портфеля.

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