В Ереване задержали разыскиваемого в РФ за дезертирство мужчину

В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в РФ по обвинению в дезертирстве, сообщает армянское издание Armenpress.

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23-летний молодой человек был задержан 7 апреля на улице Нар-Доса в Ереване и доставлен в отделение полиции.

Ранее в Липецкой области ликвидировали вооруженного дезертира, сбежавшего из воинской части военнослужащего Дмитрия Перова, сообщает Telegram-канал правительства региона.

В администрации Девицкого сельсовета Усманского района Липецкой области ТАСС сообщили, что дезертира собирались поймать в селе Новоуглянка, где прогнозировалось его прибытие. При этом эвакуация мирного населения в районе проведения операции не потребовалась, никто не пострадал.

Перова также разыскивали в Воронежской области.