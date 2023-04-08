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53 минуты назад

Armenpress: в Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство

Газета.Ru

В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в РФ по обвинению в дезертирстве, сообщает армянское издание Armenpress.

В Ереване задержали разыскиваемого в РФ за дезертирство мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

23-летний молодой человек был задержан 7 апреля на улице Нар-Доса в Ереване и доставлен в отделение полиции.

Ранее в Липецкой области ликвидировали вооруженного дезертира, сбежавшего из воинской части военнослужащего Дмитрия Перова, сообщает Telegram-канал правительства региона.

В администрации Девицкого сельсовета Усманского района Липецкой области ТАСС сообщили, что дезертира собирались поймать в селе Новоуглянка, где прогнозировалось его прибытие. При этом эвакуация мирного населения в районе проведения операции не потребовалась, никто не пострадал.

Перова также разыскивали в Воронежской области.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что нескольких добровольцев из Иркутской области признали дезертирами после того, как они непосредственно по приказу своего командования покинули зону специальной военной операции.

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