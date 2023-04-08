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19 минут назад

В Китае ответили на обвинения ВОЗ в сокрытии данных о COVID

Илья Родин

Высказывания сотрудников Всемирной организации здравоохранения о том, что КНР скрывает данные о коронавирусе в Ухане, являются «невыносимыми», заявил руководитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шэнь Хунбин. Об этом пишет обозреватель Вивиан Ванг в статье для The New York Times.

В Китае ответили на обвинения ВОЗ в сокрытии данных о COVID
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор напомнила, что специалисты ВОЗ обвинили китайских ученых в том, что они утаили данные об образцах уханской флоры и фауны.

Шэнь Хунбин подчеркнул, что его организация не скрывала данные об испытаниях, анализах, экспериментах. Он добавил, что такого рода высказывания «невыносимы» для научного сообщества республики.

Как в Китае боролись с распространением COVID-19

Глава центра заметил, что не следует политизировать этот вопрос, критиковать усилия Китая по преодолению последствий коронавируса. По его мнению, чиновникам ВОЗ необходимо вернуться «на научно обоснованную и объективную позицию».

В мире,ВОЗ,
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