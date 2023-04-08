Высказывания сотрудников Всемирной организации здравоохранения о том, что КНР скрывает данные о коронавирусе в Ухане, являются «невыносимыми», заявил руководитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шэнь Хунбин. Об этом пишет обозреватель Вивиан Ванг в статье для The New York Times.

Автор напомнила, что специалисты ВОЗ обвинили китайских ученых в том, что они утаили данные об образцах уханской флоры и фауны.

Шэнь Хунбин подчеркнул, что его организация не скрывала данные об испытаниях, анализах, экспериментах. Он добавил, что такого рода высказывания «невыносимы» для научного сообщества республики.