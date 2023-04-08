В Китае ответили на обвинения ВОЗ в сокрытии данных о COVID

Высказывания сотрудников Всемирной организации здравоохранения о том, что КНР скрывает данные о коронавирусе в Ухане, являются «невыносимыми», заявил руководитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шэнь Хунбин. Об этом пишет обозреватель Вивиан Ванг в статье для The New York Times.
Автор напомнила, что специалисты ВОЗ обвинили китайских ученых в том, что они утаили данные об образцах уханской флоры и фауны.
Шэнь Хунбин подчеркнул, что его организация не скрывала данные об испытаниях, анализах, экспериментах. Он добавил, что такого рода высказывания «невыносимы» для научного сообщества республики.
Глава центра заметил, что не следует политизировать этот вопрос, критиковать усилия Китая по преодолению последствий коронавируса. По его мнению, чиновникам ВОЗ необходимо вернуться «на научно обоснованную и объективную позицию».