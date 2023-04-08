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16 минут назад

Белоруссия построит две погранзаставы на границе с Украиной

Газета.Ru

Белоруссия намерена построить две новые пограничные заставы на границе с Украиной в 2024 году, информация о чем опубликована на сайте госзакупок республики, передает «Интерфакс».

Белоруссия построит две погранзаставы на границе с Украиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что тендеры на выбор организации, которая оказывает услуги мониторинга цен и тарифов при строительстве объекта, относятся к строительству комплексов погранзастав в населенных пунктах Боровое Лельчицкого района и Наровля Наровлянского района Гомельской области Белоруссии.

При этом сроки завершения проекта назначены на февраль и апрель 2024 года.

Ранее начальник оперативно-аналитического управления Государственного пограничного комитета Белоруссии Дмитрий Любкин в эфире телеканала СТВ высказался о строительстве Украиной забора на границе с республикой. Он указал, что Киев возводит на белорусско-украинском участке границы стационарные, бетонные заборы, «в чем-то копируя своих коллег из Польши и Литвы».

В мире,Дмитрий Любкин,
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