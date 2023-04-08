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16 минут назад

Fox News сообщил о вербовке ФБР россиян через соцсети

Илья Родин

Специалисты ФБР разместили в соцсетях ролики, в которых призывают россиян передавать ведомству различные сведения, представляющие интерес для США. Об этом пишет международный обозреватель Кейтлин Макфолл в статье для Fox News.

Fox News сообщил о вербовке ФБР россиян через соцсети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор пояснила, что ФБР занимается вербовкой россиян в соцсетях с февраля 2023 года.

По ее словам, в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) и Twitter размещены видеоролики. На кадрах можно увидеть сцены из Вашингтона.

Голос за кадром комментирует их на русском и сообщает пользователям, что ФБР якобы изменит их будущее к лучшему, если они предоставят ведомству необходимые данные.

Бюро стремится склонить к сотрудничеству потенциальных шпионов, эмигрантов, уточнила Макфолл.

Бывший офицер УВР по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер раскритиковала как качество ролика, так и задумку специалистов ведомства в целом.

Эксперт подчеркнула, что завербовать агентов в РФ очень сложно в силу того, что российские службы контрразведки - одни из наиболее эффективных в мире. Она пожелала удачи разведчикам, но отметила, что почти не верит в успех их акции.

В мире,Ребекка Коффлер,ФБР,
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