Fox News сообщил о вербовке ФБР россиян через соцсети

Специалисты ФБР разместили в соцсетях ролики, в которых призывают россиян передавать ведомству различные сведения, представляющие интерес для США. Об этом пишет международный обозреватель Кейтлин Макфолл в статье для Fox News.

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Автор пояснила, что ФБР занимается вербовкой россиян в соцсетях с февраля 2023 года.

По ее словам, в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) и Twitter размещены видеоролики. На кадрах можно увидеть сцены из Вашингтона.

Голос за кадром комментирует их на русском и сообщает пользователям, что ФБР якобы изменит их будущее к лучшему, если они предоставят ведомству необходимые данные.

Бюро стремится склонить к сотрудничеству потенциальных шпионов, эмигрантов, уточнила Макфолл.

Бывший офицер УВР по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер раскритиковала как качество ролика, так и задумку специалистов ведомства в целом.