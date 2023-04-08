Fox News сообщил о вербовке ФБР россиян через соцсети

Специалисты ФБР разместили в соцсетях ролики, в которых призывают россиян передавать ведомству различные сведения, представляющие интерес для США. Об этом пишет международный обозреватель Кейтлин Макфолл в статье для Fox News.
Автор пояснила, что ФБР занимается вербовкой россиян в соцсетях с февраля 2023 года.
По ее словам, в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) и Twitter размещены видеоролики. На кадрах можно увидеть сцены из Вашингтона.
Голос за кадром комментирует их на русском и сообщает пользователям, что ФБР якобы изменит их будущее к лучшему, если они предоставят ведомству необходимые данные.
Бюро стремится склонить к сотрудничеству потенциальных шпионов, эмигрантов, уточнила Макфолл.
Бывший офицер УВР по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер раскритиковала как качество ролика, так и задумку специалистов ведомства в целом.
Эксперт подчеркнула, что завербовать агентов в РФ очень сложно в силу того, что российские службы контрразведки - одни из наиболее эффективных в мире. Она пожелала удачи разведчикам, но отметила, что почти не верит в успех их акции.