Сербского министра захотели уволить за призывы к санкциям против РФ

В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики Раде Басту, выступающего за санкции против России. Заявление опубликовало «Движение социалистов», входящее в правящую коалицию, передает РИА Новости.

Фото: Министарство привреде Републике Србије Министарство привреде Републике Србије

Баста считает, что Сербия «платит высокую цену», отказываясь поддержать антироссийские санкции. На встрече с делегацией МВФ министр экономики сказал, что не понимает, почему президент страны Вучич не поддерживает Запад в этом вопросе.

Заявление вызвало скандал. «Движение социалистов» призвало премьера отправить Басту в отставку. Министра назвали «невоспитанным русофобом», которого дисциплинирует МВФ.

«Призываем премьера Ану Брнабич уволить этого неспособного подстрекателя и защитить честь структуры, которую она возглавляет», - заявило «Движение социалистов».

Баста стал министром экономики Сербии в октябре 2022 года.