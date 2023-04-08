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9 минут назад

В Сербии призвали к отставке министра экономики

Майк Габриелян

В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики Раде Басту, выступающего за санкции против России. Заявление опубликовало «Движение социалистов», входящее в правящую коалицию, передает РИА Новости.

Сербского министра захотели уволить за призывы к санкциям против РФ
Фото: Министарство привреде Републике СрбијеМинистарство привреде Републике Србије

Баста считает, что Сербия «платит высокую цену», отказываясь поддержать антироссийские санкции. На встрече с делегацией МВФ министр экономики сказал, что не понимает, почему президент страны Вучич не поддерживает Запад в этом вопросе.

Заявление вызвало скандал. «Движение социалистов» призвало премьера отправить Басту в отставку. Министра назвали «невоспитанным русофобом», которого дисциплинирует МВФ.

«Призываем премьера Ану Брнабич уволить этого неспособного подстрекателя и защитить честь структуры, которую она возглавляет», - заявило «Движение социалистов».

Баста стал министром экономики Сербии в октябре 2022 года.

Ранее президент Александр Вучич посоветовал министру экономики Сербии Раде Басте излагать свои идеи правительству, а не журналистам. По словам Вучича, министр должен «заниматься инвесторами и экономикой», а не санкциями против России.

В мире,Ана Брнабич,Александр Вучич,Международный валютный фонд,
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