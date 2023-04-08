Сербского министра захотели уволить за призывы к санкциям против РФ

В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики Раде Басту, выступающего за санкции против России. Заявление опубликовало «Движение социалистов», входящее в правящую коалицию, передает РИА Новости.
Баста считает, что Сербия «платит высокую цену», отказываясь поддержать антироссийские санкции. На встрече с делегацией МВФ министр экономики сказал, что не понимает, почему президент страны Вучич не поддерживает Запад в этом вопросе.
Заявление вызвало скандал. «Движение социалистов» призвало премьера отправить Басту в отставку. Министра назвали «невоспитанным русофобом», которого дисциплинирует МВФ.
«Призываем премьера Ану Брнабич уволить этого неспособного подстрекателя и защитить честь структуры, которую она возглавляет», - заявило «Движение социалистов».
Баста стал министром экономики Сербии в октябре 2022 года.
Ранее президент Александр Вучич посоветовал министру экономики Сербии Раде Басте излагать свои идеи правительству, а не журналистам. По словам Вучича, министр должен «заниматься инвесторами и экономикой», а не санкциями против России.