В Минкульте Украины порассуждали о будущем Киево-Печерской лавры

Будущее Киево-Печерской лавры будет решаться после выселения из нее монахов каноничной Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает ТАСС.

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По его словам, лавра является государственной собственностью, доступ к которой должен быть у всех граждан.

«После того, как мы окончательно вернем в пользование государству все объекты на территории Нижней лавры, мы будем рассматривать разные предложения и проекты, каким образом наполнять содержанием территорию Нижней лавры», — порассуждал Ткаченко.

Ранее Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины канонической УПЦ всех зданий на территории святыни. По словам адвоката Никиты Чекман, ходатайство подано в соответствии законом «О свободе совести и религиозных организациях». Юрист посчитал несправедливым тот факт, что сегодня храмы Киево-Печерской лавры являются госсобственностью.

В начале марта национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей УПЦ оставить территорию обители, заявив о расторжении договора. На это монахи ответили, что не собираются выполнять требования и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с властями.