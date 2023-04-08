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12 минут назад

Киев предупредили о попадании к Москве опасной информации из-за утечки Пентагона

Lenta.ru

Российская разведка может добыть много информации о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и намерениях Генштаба из-за недавней утечки Пентагона, утверждает The War Zone. В материале сказано, что секретные данные позволят российским экспертам более подробно представить военное планирование Киева.

Киев предупредили о попадании к Москве опасной информации из-за утечки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В разговоре с изданием бывший высокопоставленный офицер спецназа США констатировал, что слитые данные выглядят как подлинные. По его мнению, они выглядят «вполне законными».

«Реальный вопрос в том, что выходит из Пентагона? У кого есть разрешение [к закрытой информации]?» — спросил он.

Ранее российский политолог указал, что утечки секретных данных из госорганов и ведомств США произошли намеренно.

«Утечки в Америке — вещь достаточно распространенная», — сказал он и добавил, что это связано с информационной войной.

Ранее издание The New York Times (NYT) сообщило, что в сети появились около сотни американских секретных данных. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае. Утверждалось, что это вторая партия слитых данных.

7 апреля NYT также стало известно об утечке важной информации об украинском конфликте. В данных, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

В мире,Генштаб,НАТО,Пентагон,
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