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27 минут назад

В Германии отменили все меры по борьбе с коронавирусом

Газета.Ru

Срок действия мер по борьбе с коронавирусом истек в последней федеральной земле Германии. Об этом сообщает издание Bild.

В Германии отменили все меры по борьбе с коронавирусом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С 8 апреля по всей стране отменено требование об обязательном ношении масок, однако оно может вводиться администрацией медицинских учреждений.

Министр юстиции Германии Марко Бушман поприветствовал полное окончание действия ограничений и отметил, что антикоронавирусные меры стали серьезным нарушением основных прав человека. Теперь, когда стране удалось успешно справиться с эпидемией, министр выступает за аннулирование поправок в законодательство, позволяющих вводить ограничения прав и свобод в связи с эпидемиологической ситуацией.

В мире,Марко Бушман,
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