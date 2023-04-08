Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Вьетнам на следующей неделе. Вашингтон стремится укрепить отношения с Ханоем, но остается для него «партнером третьего уровня», сообщает Reuters.

На этой неделе делегация Конгресса США нанесла визит во Вьетнам.

«На следующей неделе госсекретарь будет здесь», - заявил сенатор Джефф Меркли на итоговой пресс-конференции в Ханое.

Официально о визите Блинкена еще не объявлено. Ожидается, что госсекретарь посетит Вьетнам в субботу. Затем он отправится на встречу глав МИД G7 в Японии 16-18 апреля.

Вашингтон пытается улучшить отношения с Ханоем на фоне осложнения отношений с Россией и КНР.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе провел телефонный разговор с главой правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Лидеры договорились об «укреплении связей», однако о формальном обновлении отношений объявлено не было.

Аналитики считают, что Ханой осторожно относится к расширению партнерства с США, опасаясь, что оно может вызвать напряженность в отношениях с Китаем.

Reuters отмечает, что сейчас США считаются «дипломатическим партнером третьего уровня» для Ханоя. Его верхний эшелон состоит из Китая, России, Индии и Южной Кореи.

Второй уровень, к которому Вашингтон хочет присоединиться, включает европейские страны и Японию.