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17 минут назад

Блинкен посетит Вьетнам

Майк Габриелян

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Вьетнам на следующей неделе. Вашингтон стремится укрепить отношения с Ханоем, но остается для него «партнером третьего уровня», сообщает Reuters.

Блинкен посетит Вьетнам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На этой неделе делегация Конгресса США нанесла визит во Вьетнам.

«На следующей неделе госсекретарь будет здесь», - заявил сенатор Джефф Меркли на итоговой пресс-конференции в Ханое.

Официально о визите Блинкена еще не объявлено. Ожидается, что госсекретарь посетит Вьетнам в субботу. Затем он отправится на встречу глав МИД G7 в Японии 16-18 апреля.

Вашингтон пытается улучшить отношения с Ханоем на фоне осложнения отношений с Россией и КНР.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе провел телефонный разговор с главой правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Лидеры договорились об «укреплении связей», однако о формальном обновлении отношений объявлено не было.

Аналитики считают, что Ханой осторожно относится к расширению партнерства с США, опасаясь, что оно может вызвать напряженность в отношениях с Китаем.

Reuters отмечает, что сейчас США считаются «дипломатическим партнером третьего уровня» для Ханоя. Его верхний эшелон состоит из Китая, России, Индии и Южной Кореи.

Второй уровень, к которому Вашингтон хочет присоединиться, включает европейские страны и Японию.

В этом году отмечается десятилетие провозглашения всеобъемлющего партнерства между США и Вьетнамом. При этом отношения стран все еще далеки от идеальных. Во Вьетнаме помнят вторжение американских войск - трагическую военную авантюру Вашингтона, унесшую жизни более 4 миллионов человек.

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