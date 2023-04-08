Пограничники Украины предотвратили вывоз мощей святых в Молдавию

Госпогранслужба Украины сообщила о попытке злоумышленников вывезти мощи святых в Молдавию . Об этом сообщается в Telegram -канале ведомства.

«В пункте пропуска "Табаки" пограничники с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой. Все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин в храм Покрова Пресвятой Богородицы, якобы на праздник», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что ковчег с мощами перевозился небрежно , что привело к выпадению мощей со своих мест. Впоследствии пограничники сообщили о преступлении полиции и Службе безопасности Украины.