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22 минуты назад

Пограничники Украины предотвратили вывоз мощей святых в Молдавию

Lenta.ru

Госпогранслужба Украины сообщила о попытке злоумышленников вывезти мощи святых в Молдавию. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пограничники Украины предотвратили вывоз мощей святых в Молдавию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В пункте пропуска "Табаки" пограничники с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой. Все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин в храм Покрова Пресвятой Богородицы, якобы на праздник», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что ковчег с мощами перевозился небрежно , что привело к выпадению мощей со своих мест. Впоследствии пограничники сообщили о преступлении полиции и Службе безопасности Украины.

В мире,СБУ,
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