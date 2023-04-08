В Японии экстренно сели два американских истребителя

Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку на Окинаве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Фото: U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire

По предварительной информации, у одного истребителя начались неполадки в двигателе. Это произошло в 60 километрах южнее острова Мияко.

Летчику неисправного истребителя и его напарнику пришлось сесть в аэропорту Мияко-Симодзисима. Пострадавших в ходе происшествия нет.

Очевидцы передают, что американские военные начали ремонт F-16, сняв топливный бак.