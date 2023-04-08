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15 минут назад

В Японии экстренно сели два американских истребителя

Майк Габриелян

Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку на Окинаве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

В Японии экстренно сели два американских истребителя
Фото: U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireU.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire

По предварительной информации, у одного истребителя начались неполадки в двигателе. Это произошло в 60 километрах южнее острова Мияко.

Летчику неисправного истребителя и его напарнику пришлось сесть в аэропорту Мияко-Симодзисима. Пострадавших в ходе происшествия нет.

Очевидцы передают, что американские военные начали ремонт F-16, сняв топливный бак.

С 1972 года на Окинаве располагаются американские войска. Здесь 32 военные базы, вместе они занимают 20% острова. Ранее сообщалось, что криминал с участием американских военных стал на Окинаве обычным явлением.

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