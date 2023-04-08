В Японии экстренно сели два американских истребителя

Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку на Окинаве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
По предварительной информации, у одного истребителя начались неполадки в двигателе. Это произошло в 60 километрах южнее острова Мияко.
Летчику неисправного истребителя и его напарнику пришлось сесть в аэропорту Мияко-Симодзисима. Пострадавших в ходе происшествия нет.
Очевидцы передают, что американские военные начали ремонт F-16, сняв топливный бак.
С 1972 года на Окинаве располагаются американские войска. Здесь 32 военные базы, вместе они занимают 20% острова. Ранее сообщалось, что криминал с участием американских военных стал на Окинаве обычным явлением.