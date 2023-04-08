В Германии собираются хранить информацию о ядерных отходах 500 лет

Федеральное ведомство по безопасности ядерного обращения (BASE) обязано хранить информацию о ядерных отходах Германии в течение как минимум 500 лет, а еще лучше - в течение значительно более длительного периода, сообщает телеканал n-tv.de.

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По словам начальника отдела BASE Йохена Альсведе, высокорадиоактивные отходы опасны для людей, животных и окружающей среды. Законодательная цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность этих отходов на срок в один миллион лет. Предполагается, что их можно будет вывозить из закрытого хранилища в течение как минимум пятисот лет. Поэтому последующие поколения нуждаются в информации, связанной с вопросами безопасности хранилища.

Эксперт также отметил, что это означает хранение информации как можно более разными способами. Необходимо сбалансировать преимущества и недостатки различных носителей. Прежде всего, будет использоваться специальная бумага для хранения информации в течение нескольких сотен лет. Кроме того, специалисты задействуют цифровые носители информации. Они содержат большой объем и легко копируются.