Зеленский отказался извиниться за преступления Украины

«Достаточно почитать полные восторга эмфазы по поводу "исторического визита" Зеленского. О его великом историческом послании. И о якобы "пропольском" жесте, который состоял в том, что выступающий произнес несколько слов на нашем языке. Когда я слушаю такие высказываемые пророческим тоном излияния, меня сначала разбирает беззаботный смех, а затем охватывает жалость и тревога», — говорится в статье.