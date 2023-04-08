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2 часа назад

Кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области передали ПЦУ

Газета.Ruиещё 4

Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области передали Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает Telegram-канал Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале, видно, как сторонники ПЦУ радуются, что собор перешел под начало Православной церкви Украины. "Шепетовка. ВСЕ. Кафедральный собор в восторге", - говорится в сообщении. Ранее Союз православных журналистов сообщал, что сторонники Православной церкви Украины требуют передать храм Александра Невского в Каменце-Подольском УПЦ. Сторонники ПЦУ также начали собирать подписи за передачу храма. Также стало известно, что один из пытавшихся захватить храм УПЦ под Киевом умер. Отмечается, что мужчине стало плохо, когда он напал на священника. Другие подробности не приводятся.

Кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области передали ПЦУ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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