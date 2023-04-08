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19 минут назад

Президент Индии совершила полет на российском истребителе

Илья Родин

Президент Индии Драупади Мурму рассказала, что совершила полет на современном истребителе Су-30МКИ. Она добавила, что это событие стало для нее «волнующим опытом», пишет ТАСС.

Президент Индии совершила полет на российском истребителе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мурму отметила, что в последние годы оборонный потенциал державы существенно вырос «в воздухе, на суше и на море».

По данным агентства, вылет был осуществлен с военно-воздушной базы Тезпур, расположенной в штате Ассам. За штурвалом воздушного судна находился капитан индийских ВВС Навин Кумар.

Вместе с высокопоставленной гостьей он пролетел над рекой Брахмапутра и долиной Тезпур. Продолжительность полета составила 30 минут, высота - 2 км. Истребитель летел со скоростью порядка 800 км в час.

Уточняется, что ранее в воздух на истребителе Су-30МКИ поднималась экс-президент Индии Пратибха Патил.

Напомним, что многоцелевой истребитель Су-30МКИ представляет собой модификацию Су-30МК. ОКБ «Сухого» разработала его с учетом индийской специфики. К концу 2009 года в страну было поставлено свыше 100 самолетов.

В дальнейшем истребитель начала производить по российской лицензии госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited. В настоящее время на вооружении индийских ВВС состоит порядка 270 машин.

В мире,Сухой,
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