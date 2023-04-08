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В США заявили о готовности отправить войска на Тайвань при одном условии

Вашингтон готов отправить войска на Тайвань при одном условии, об этом заявил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам США Майкл Маккол. Его слова приводит Fox News.

В США заявили о готовности отправить войска на Тайвань при одном условии
© Lenta.ru

«Я думаю, если Китай вторгнется на Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс последует его примеру», — сказал конгрессмен.

По его словам, речь идет о санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны, которое США не применяли со времен Второй мировой войны.

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