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8 минут назад

ЕС призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Майк Габриелян

Евросоюз осудил всплеск насилия в Израиле, оккупированной Палестине и Ливане и призвал стороны не допустить эскалации конфликта. Такое заявление сделал шеф европейской дипломатии Жозеп Борель, передает сайт Дипломатической службы ЕС.

ЕС призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сообщении подчеркивается, что ЕС обеспокоен серьезной эскалацией насилия в последние дни в Израиле, на оккупированных палестинских территориях и в Ливане.

«Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать дальнейшей эскалации и способствовать спокойной обстановке во время продолжающихся религиозных праздников», - сказано в заявлении.

Отмечается, что прошлой ночью в Тель-Авиве произошли теракты, погиб итальянский турист.

«Всплеск насилия последовал после возникшей напряженности и столкновений в святых местах, включая применение силы израильской полицией на территории мечети Аль-Акса», - заявил Боррель.

Он осудил насилие со стороны Израиля, и напомнил, что «статус-кво всех святых мест должен быть сохранен».

Также глава дипломатии ЕС осудил «неизбирательные ракетные обстрелы Израиля из Газы и с территории Ливана». Израиль, по мнению Бореля, имеет право на самозащиту и соразмерный ответ.

Ранее палестинцы рассказали, как израильская авиация наносила по ним удары, и что «ракеты не слышат молитв».

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