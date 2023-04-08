ЕС призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Евросоюз осудил всплеск насилия в Израиле, оккупированной Палестине и Ливане и призвал стороны не допустить эскалации конфликта. Такое заявление сделал шеф европейской дипломатии Жозеп Борель, передает сайт Дипломатической службы ЕС.

В сообщении подчеркивается, что ЕС обеспокоен серьезной эскалацией насилия в последние дни в Израиле, на оккупированных палестинских территориях и в Ливане.

«Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать дальнейшей эскалации и способствовать спокойной обстановке во время продолжающихся религиозных праздников», - сказано в заявлении.

Отмечается, что прошлой ночью в Тель-Авиве произошли теракты, погиб итальянский турист.

«Всплеск насилия последовал после возникшей напряженности и столкновений в святых местах, включая применение силы израильской полицией на территории мечети Аль-Акса», - заявил Боррель.

Он осудил насилие со стороны Израиля, и напомнил, что «статус-кво всех святых мест должен быть сохранен».

Также глава дипломатии ЕС осудил «неизбирательные ракетные обстрелы Израиля из Газы и с территории Ливана». Израиль, по мнению Бореля, имеет право на самозащиту и соразмерный ответ.