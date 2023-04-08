Украина попросит о помощи Индию

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отправится с официальным визитом в Индию 9 апреля, передает Reuters. По информации агентства, в рамках четырехдневной поездки, она собирается договориться с Нью-Дели о гуманитарной помощи и поставках оборудования для ремонта энергетической и инфраструктуры.

Как отмечается, индийские СМИ сообщали о запросе Киева к Индии, в частности, по поводу фармацевтических препаратов и медицинского оборудования. Кроме того, ожидается, что Джапарова призовет Нью-Дели направить России «решительный сигнал о мире».

При этом в рамках визита замглавы МИД Украины, по информации Reuters, она собирается обсудить с индийскими высокопоставленными чиновниками «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского, предложив Индии присоединиться к ней, а также пригласит премьер-министра государства Нарендру Моди в Киев.