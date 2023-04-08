В США начали расследование утечки секретных документов Пентагона об Украине

Министерство юстиции США начало расследование утечки в сеть секретных документов Пентагона об Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как пишет издание, в документах подробно описаны боевые возможности Украины, ее потенциальные уязвимые места, а также действия НАТО по противодействию России. Кроме того, приводятся оценки спецоперации, Вооруженных сил России, и поставляемой Киеву военной помощи. Часть материалов посвящена Китаю и другим странам. При этом информация о начале расследования подтвердилась после того, как официальные лица США поняли, что объем просочившихся данных намного больше предполагаемого изначально, подчеркивают авторы материала.

Источник издания подчеркнул, что часть документов была подготовлена прошедшей зимой и предназначалась для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли. Кроме того, эти данные были доступны большому числу американских военных специалистов.