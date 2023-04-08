Bloomberg анонсировал посещение Маском Китая в эти выходные

Илон Маск отправляется в Китай, где может посетить завод принадлежащей ему компании Tesla в Шанхае. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, программа поездки, рассчитанной на эти выходные, предусматривает встречу миллиардера с представителями властей Шанхая. Программа является предварительной и может быть дополнена другими мероприятиями. Вместе с Маском в КНР поедет старший вице-президент Tesla Том Чжу, уточняет агентство.