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44 минуты назад

Байден осудил принятый в Техасе запрет на препарат для прерывания беременности

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Американский президент Джо Байден раскритиковал решение суда в Техасе о запрете препарата для прерывания беременности. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден осудил принятый в Техасе запрет на препарат для прерывания беременности
Фото: Evelyn Hockstein / ReutersEvelyn Hockstein / Reuters

Политик подчеркнул, что миллионы женщин на протяжении более чем 22 лет приобретали этот препарат для безопасного и эффективного прерывания нежелательной беременности. Он уточнил, что данный медикамент используют в половине процедур аборта в стране. Принятый запрет американский лидер назвал еще одним наступлением на свободу выбора у женщин.

В результате решения суда женщины могут потерять доступ к медицинским препаратам даже в тех штатах, где аборт разрешен, указал Байден. «Суд заменил своим решением позицию экспертного агентства-регулятора, которое утверждает лекарства. Если это постановление останется в силе, не станет ни одного лекарства, одобренного регулятором, которое было бы защищено от такого рода политических и идеологических нападок», — добавил он.

По словам президента, случившееся является большим шагом навстречу национальному запрету абортов, «который избранные республиканцы пообещали на законодательном уровне». Он также сообщил о намерении Минюста США обжаловать решение техасского суда.

В ноябре прошлого года американский лидер заявил, что наложит вето на любую попытку Конгресса ввести запрет на аборты на общенациональном уровне. При этом он подчеркнул свою готовность к компромиссам с республиканцами по многим другим вопросам.

В мире,Джозеф Байден,Министерство юстиции США,
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